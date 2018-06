Após agenda em São Paulo, Temer retorna para Brasília

Após cumprir agenda no interior de São Paulo, o presidente Michel Temer voltou para Brasília e está no Palácio do Planalto. Ainda não há informação sobre se haverá reuniões hoje para tratar da tabela de preços mínimos de fretes, que tem causado impasse entre empresários e caminhoneiros.

Mais cedo, Temer participou do lançamento da pedra fundamental do Reator Multipropósito Brasileiro e do início dos testes de integração dos turbogeradores do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica, no Centro Industrial Nuclear de Aramar, em Iperó (SP).

Pelo Twitter, Temer disse que os projetos “elevam nosso patamar em ciência e tecnologia e promovem o desenvolvimento do Brasil”. “A área da saúde se fortalece muito especialmente com a construção do Reator. Hoje, somos obrigados a importar radiofármacos para combater várias doenças, principalmente o câncer. O tratamento fica mais difícil e mais caro, porque depende de fornecedores estrangeiros”, escreveu Temer na rede social.

Segundo o presidente, o reator possibilitará a produção de material para o Sistema Único de Saúde para tornar as terapias mais acessíveis. “Vamos aumentar os atendimentos e levar esperança a quem está doente e precisa de ajuda.”

o ministro Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) também participou da cerimônia em São Paulo e retornou para o Planalto com o presidente.