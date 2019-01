Após 9 horas, cirurgia de Jair Bolsonaro termina ‘com êxito’, diz Planalto

Terminou há pouco a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro, que começou por volta das 6h30 desta segunda-feira e durou 9 horas, informou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. O procedimento terminou com “êxito”.

Segundo o Planalto, o boletim médico será divulgado tão logo seja autorizado pela equipe médica. Às 17h haverá coletiva de imprensa com o porta-voz da Presidência da República, general Rego Barros.

O procedimento, realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, teve como objetivo a retirada da bolsa de colostomia que Bolsonaro vinha utilizando desde que foi atacado com uma facada em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em setembro do ano passado.