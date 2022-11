Política Apoiadores se reúnem no CCBB na expectativa de reencontro com Lula

Na expectativa por um reencontro com Luiz Inácio Lula da Silva, cerca de 50 apoiadores do PT se reúnem do lado de fora do CCBB, sede do governo de transição, para tentar ver o presidente eleito da República. Lula está em Brasília para reuniões com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber; e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Apesar de cientes da agenda cheia do futuro presidente, os manifestantes têm esperança de que ele passe pelo CCBB hoje. “Quem sabe, tendo ciência de que estamos aqui, ele consegue dar uma passadinha”, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o presidente do PT em Brasília, José Wilson da Silva.

Na manifestação, que ocorre na rua, mas não impede o tráfego, foram montadas tendas vermelhas com mesas. Um café da manhã comunitário é servido no local. Há também adesivos e outros materiais de Lula e do partido, além de fotos oficiais de quando era presidente de 2003 a 2010 e bumbos. Vez ou outra, entoam jingles das campanhas. Um “sósia” de Lula também tira foto com manifestantes.

Das 8 horas às 10 horas, o CCBB libera apenas a entrada de funcionários, imprensa e de membros do governo de transição. A partir desse horário, conforme a segurança local informou, será liberada a entrada de cidadãos comuns, inclusive dos manifestantes.

O CCBB é um centro cultural que continua com suas atividades, como exposições, peças e shows, mesmo durante o governo de transição. Por isso, a entrada ao local não é restrita, apesar de a segurança no local ter sido reforçada pela Polícia Federal.

Silva disse que os manifestantes pretendem permanecer no local durante todo o dia, mas não está certo ainda se vão entrar na área aberta do CCBB. “O que queremos mesmo é mostrar apoio ao presidente.”