Apoiadores se concentram na orla de Copacabana à espera de Bolsonaro

Uma multidão se concentra na avenida Atlântica, na orla de Copacabana (zona sul do Rio), no período da tarde desta quarta-feira, 7, para apoiar o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), que ainda não chegou. Os manifestantes ocupam 12 quadras, num espaço de aproximadamente 1,2 km a partir da rua Santa Clara até a Julio de Castilhos. A partir dessa rua, a avenida está interditada para a chegada do presidente.

A maioria dos manifestantes veste camisa amarela da seleção brasileira de futebol ou está enrolada em bandeiras do Brasil.

Ambulantes vendem cópias de camisas da seleção por R$ 30. As bandeiras variam de R$ 10 a R$ 50.

Ao longo da Atlântica estão distribuídos pelo menos seis caminhões de som, onde apoiadores de Bolsonaro discursam. “Bolsonaro criou o PIX, que era um projeto antigo, e fez a transposição do rio São Francisco”, afirmou ao microfone de um dos carros de som uma mulher que se identificou apenas como “uma dos milhões de brasileiros que lutam contra o comunismo”.