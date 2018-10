Apoiadores distribuem rosas vermelhas e brancas perto de zona eleitoral de Haddad

Apoiadores do candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, distribuem rosas vermelhas e brancas nas proximidades da Brazilian International School, em Indianópolis, na zona sul de São Paulo. O local é o colégio eleitoral do petista, que deve chegar para votar por volta das 10h.

“É para simbolizar a paz na hora de votar”, explicou a advogada Ana Amélia, enquanto entregava flores a apoiadores. Ela afirmou que o ato não é vinculado à campanha.

Entre as pessoas que ajudam a organizar o ato é a professora Ana Bock, candidata derrotada a vice-governadora na chapa de Luiz Marinho (PT).

Os apoiadores utilizam broches, camisetas e bandeiras em apoio ao petista.

Quando o grupo começou a gritar palavras de ordem favoráveis a Haddad, moradores do prédio em frente à escola começaram a bater panelas nas sacadas.