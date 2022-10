Apoiadores de Lula festejam virada sobre sobre Bolsonaro em QG do PT

Apoiadores do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazem uma grande comemoração em frente ao hotel que é o quartel-general do Partido dos Trabalhadores em São Paulo para a apuração da eleição do segundo turno ao Palácio do Planalto. Alguns deles começaram a chorar quando Lula ultrapassou o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 89,53% das seções totalizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A expectativa do staff do PT é que Lula deverá virá para o hotel onde o partido está concentrado. Lula está acompanhando as apurações em sua residência.