Apoiadores de Bolsonaro se reúnem na Praça da Pampulha, em BH, para motociata

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se concentram na tarde desta quarta-feira, 24, na Praça da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), para uma motociata em apoio à reeleição do chefe do Executivo. O candidato, que já se reuniu com prefeitos e lideranças religiosas na região metropolitana, vai de moto até a Praça da Liberdade, onde a campanha organizou um comício.

Com gritos de “mito”, como Bolsonaro costuma ser chamado por apoiadores, motociclistas esperam o presidente vestidos com camisetas nas cores verde e amarelo e bandeiras do Brasil. A campanha à reeleição vê o comício em BH como um “momento-chave” na disputa pelo Palácio do Planalto. Desde o início da campanha, na semana passada, Bolsonaro já foi três vezes ao Estado, mas este será o primeiro ato político na capital mineira.

Com a ampla vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Nordeste, a estratégia do comitê de Bolsonaro é crescer no Sudeste, onde estão os três maiores colégios eleitorais do País: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A maioria dos candidatos ao Palácio do Planalto tem dedicado as primeiras semanas da campanha eleitoral a essa região. Minas carrega um componente político e, de certa forma, místico adicional: todos os presidentes eleitos desde a redemocratização venceram em solo mineiro. Hoje, Lula lidera no Estado.

Na pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira, 18, Bolsonaro apareceu com 29% dos votos em Minas, 20 pontos porcentuais atrás de Lula, que marcou 49%. É a maior diferença entre os três maiores colégios eleitorais do País. Em São Paulo, o candidato à reeleição alcançou 31%, ante 44% do ex-presidente. Já no Rio, seu berço político, Bolsonaro marcou 35%, contra 41% de Lula, uma diferença de apenas 6 pontos porcentuais.