Apoiadores de Bolsonaro se reúnem na Avenida Paulista

Vestidos de verde e amarelo e enrolados em bandeiras do Brasil, apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), reúnem-se na Avenida Paulista para ato em alusão à Independência do País e em prol à reeleição do presidente. Palco de um dos momentos mais tensos do mandato de Bolsonaro quando o chefe do Executivo afirmou que não cumpriria ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), no ano passado, a Avenida Paulista virou coadjuvante nos atos encabeçados pelo chefe do Executivo neste feriado de 7 de setembro.

Até o momento, os militantes entoam gritos de “Deus, pátria e família” e “o Supremo é o povo”.

Além da ausência do presidente, o clima colaborou para que a campanha não registre imagens que demonstrem a força de Bolsonaro em São Paulo.

Com a chuva, apoiadores do presidente se apinharam em shoppings e marquises espalhados pela Avenida Paulista.

O ato está marcado para 14 horas.

Há um ano na mesma avenida, o presidente disse que só Deus o tiraria de Brasília.