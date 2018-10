Apoiadores de Bolsonaro no Rio aplaudem discurso transmitido pelas redes sociais

Apoiadores do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) que se concentram em frente à entrada do condomínio do vencedor do segundo turno no Rio vibraram com aplausos com a imagem da transmissão ao vivo pelas redes sociais feita por ele pouco após as 19h30.

O clima de festa se intensificou após a confirmação oficial da eleição de Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com queima de fogos desde as 19 horas.