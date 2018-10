Apoiadores de Bolsonaro começam a se reunir em frente ao Masp, em SP

Apoiadores de Jair Bolsonaro começam a se reunir em frente ao Masp. Com bandeiras do Brasil e do candidato hasteadas e gritando palavras de ordem, ato já reúne cerca de 50 pessoas na calçada da entrada do museu. Alguns carros passam buzinando pela Avenida Paulista em apoio o ato. Frases contra o PT também são entoadas. A polícia militar já se organiza em torno.