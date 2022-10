‘Apelamos por um processo eleitoral transparente no Brasil’, diz deputada dos EUA

A deputada da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Pramila Jayapal, comentou neste domingo (2) sobre as eleições brasileiras. “Como todos os cidadãos em uma democracia, o povo do Brasil tem direito a um processo livre, justo e pacífico, mas nas últimas semanas e meses, esse direito foi ameaçado. Apelamos por um processo eleitoral não violento e transparente cujos resultados sejam reconhecidos imediatamente por todos os principais atores políticos”, afirmou, em comunicado.

De acordo com a congressista, o povo brasileiro sofreu muito sob o governo de Jair Bolsonaro (PL), com flagrante desrespeito à saúde pública que permitiu que a covid-19 devastasse o país, degradação ambiental, dificuldades econômicas e erosão das normas democráticas. “As alegações infundadas de fraude e os repetidos ataques à legitimidade do sistema eleitoral brasileiro sugerem que Bolsonaro pode não reconhecer os resultados se perder”, completou.

Jayapal agradeceu o compromisso do governo do presidente Joe Biden em reconhecer o vencedor na eleição deste domingo. “No caso de uma tomada do poder ou apoio militar para acusações de fraude infundadas, os progressistas se comprometem a negar fundos ou assistência às forças de segurança do Brasil e trabalharão em estreita colaboração com nossos colegas no Congresso e na Casa Branca para garantir uma ação imediata”, destacou.