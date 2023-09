Aos 34 anos, André Fufuca será o ministro mais jovem do governo

O recém anunciado ministro do Esporte, André Fufuca, será o integrante mais jovem do primeiro escalão do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele completou 34 anos em 27 de agosto.

Juscelino Filho (Comunicações), 38 anos, e Anielle Franco (Igualdade Racial), de 39 anos, vêm em seguida no ranking de juventude.

O quarto é o também recém-anunciado Silvio Costa Filho, de 41 anos. Ele assumirá a pasta dos Portos e Aeroportos.

O ministro mais velho na atual configuração da Esplanada é José Múcio Monteiro (Defesa), de 74 anos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 77.

As nomeações dos novos ministros devem ser oficializadas na próxima semana, quando Lula volta da Índia.

Ele vai ao país asiático para participar de reunião do G20.