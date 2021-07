Ao ver foto de coronel Alexandre Martinelli, PM diz acreditar ser ‘empresário’

O policial Luiz Paulo Dominguetti disse ser possível que o “empresário” que estaria no encontro onde recebeu a oferta de propina seja Alexandre Martinelli Cerqueira, exonerado em janeiro do cargo de subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde. O reconhecimento se deu após o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentar uma foto de Martinelli.

Dominguetti afirmou acreditar que ele possa ser o empresário que estava junto do tenente-coronel Marcelo Blanco e do ex-diretor de Logística em Saúde da pasta, Roberto Ferreira Dias, durante o jantar.

Dominguetti ressalvou, no entanto, que precisaria vê-lo pessoalmente para ter total certeza de que se trataria de Martinelli.