Ao sair da TV Globo, Bolsonaro confraterniza com simpatizantes

Apois sair do Projac, como é conhecido o complexo de estúdios da TV Globo em Curicica, na zona oeste do Rio de janeiro, na noite desta segunda-feira, 22, após ser sabatinado durante o Jornal Nacional, o presidente Jair Bolsonaro (PL) parou na portaria e confraternizou durante cerca de dez minutos com um grupo de cerca de 40 apoiadores. Depois foi embora sem falar com os repórteres que acompanhavam a saída do presidente.

O grupo de apoiadores começou a se reunir antes das 19h e já havia sido atendido por Bolsonaro na chegada, por volta das 19h10, quando ele parou rapidamente e tirou fotos. Às 20h25, a cinco minutos do início do Jornal Nacional e da entrevista, os simpatizantes do presidente, de mãos dadas, rezaram um Pai Nosso.

Nos minutos finais da entrevista, por volta das 21h10, o grupo recebeu o reforço de cinco músicos que, munidos de instrumentos musicais, interpretaram o Hino Nacional, a Canção do Exército e Eu te Amo Meu Brasil, música famosa durante a ditadura militar (1964-1985), entre outras canções.

Ao sair, às 21h25, a comitiva de Bolsonaro parou em frente aos simpatizantes, e o presidente desceu do carro e conversou e tirou fotos com eles. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), um dos filhos do presidente, filmou as cenas, enquanto a imprensa era mantida numa área restrita, do outro lado da rua. Apesar dos pedidos dos repórteres para que concedesse uma entrevista repercutindo a sabatina, Bolsonaro foi embora por volta das 21h35.