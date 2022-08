Ao lançar campanha no ABC, Lula diz que Bolsonaro está ‘possuído pelo demônio’

Na tentativa de frear o avanço do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, sobre o eleitorado evangélico, movimento atestado em pesquisas de intenção de voto, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o chefe do Executivo está “possuído pelo demônio”. “Se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro”, afirmou Lula no ato inaugural de sua campanha, que aconteceu nesta terça-feira, 16, no pátio da Volkswagen em São Bernardo do Campo, seu berço político.

Ao “requentar” a estratégia eleitoral conservadora utilizada em 2018, quando o então candidato petista à Presidência, Fernando Haddad, foi atacado com a fakenews de que teria distribuído mamadeiras em formato de pênis enquanto ministro da Educação, bolsonaristas espalham entre evangélicos a teoria de que Lula, se eleito, vai fechar igrejas. No discurso desta terça, o ex-presidente da República desmentiu o que circula entre os religiosos.

“Ele Bolsonaro é um fariseu, está tentando manipular a boa fé de homens e mulheres evangélicos. Eles ficam contando mentira o tempo inteiro, sobre o Lula, sobre a mulher do Lula, sobre vocês, sobre índio, sobre quilombola. Não haverá mentira nem fake news que mantenha você governando esse país, Bolsonaro”, declarou Lula no ABC.

Com fortes críticas a Bolsonaro – como “ninguém do exterior quer receber ele”, declarou – Lula mais uma vez reclamou dos prazos apertados da lei eleitoral. “Eu tô candidato há algum tempo, mas só hoje eu pude acordar e falar para a Janjinha: Janjinha, vota em mim. Só hoje. Até ontem, eu não podia pedir”, disse o petista. A socióloga Janja é a esposa de Lula.