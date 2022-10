Ao lado de Tebet, Lula reitera que promoverá programa de renegociação de dívidas

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reiterou nesta sexta-feira, 21, sua promessa de promover um grande programa de renegociação de dívidas no País. Com o “Desenrola Brasil”, o ex-presidente pretende, se eleito, criar um fundo público que permita a renegociação de dívidas em condições favoráveis.

“Hoje no Brasil tem muita gente devendo que não pode pagar, 3 mil reais, 2 mil reais. Nós vamos fazer uma renegociação dessas dívidas para facilitar a vida do povo brasileiro. Para as pessoas poderem voltar a ter crédito e andar de cabeça erguida”, declarou Lula em discurso no município de Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais.

Ao lado da senadora Simone Tebet (MDB-MS), Lula reforçou sua promessa de ampliar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês.

“Vamos parar de descontar imposto de renda das pessoas mais pobres para aumentar um pouco a contribuição das pessoas mais ricas”, afirmou o petista.

Em permanente campanha anti-abstenção, Lula pediu à população de Teófilo Otoni para convencer amigos a comparecer às urnas. “Quanto mais gente for votar, mais a surra que vamos dar no Bolsonaro vai ser inesquecível”, disse o candidato.