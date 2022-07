Ao lado de Bolsonaro, Tarcísio participa de almoço com mulheres em SP

O pré-candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) participa neste momento, ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), de almoço exclusivo para mulheres. O evento foi organizado pelo Grupo Voto.

A rejeição entre o eleitorado feminino preocupa a campanha do chefe do Executivo e a equipe do ex-ministro, que vai vincular sua imagem a Bolsonaro. O evento ocorre no Palácio Tangará, em São Paulo.

Tarcísio classificou o evento como “muito importante”. “Essa rejeição Já está mudando. A gente tem trabalhado isso em termos de discurso, de agenda, e já mostra equilíbrio maior”, emendou.

Estão presentes também a deputada federal Carla Zambelli (PL), o pré-candidato ao Senado na chapa de Tarcísio, Marcos Pontes (PL), a presidente da Caixa, Daniella Marques, o secretário especial de Assuntos Estratégicos, Almirante Flavio Rocha, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o ministro de Agricultura, Marcos Montes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.