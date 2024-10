Anielle Franco depõe na PF sobre denúncia de assédio contra Silvio Almeida

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, prestará depoimento à Polícia Federal (PF) sobre os assédios que teria sofrido de Silvio Almeida nesta terça-feira, 1. O crime será tipificado na investigação como importunação sexual. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

Em 17 de setembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou que a PF investigue o caso. Porém, por se tratar de assédio sexual, as investigações correm em sigilo. O Ministério Público do Trabalho em Brasília e a Comissão de Ética Pública da Presidência também apuram as denúncias.

Silvio Almeida foi demitido do Ministério dos Direitos Humanos após denúncias de assédio sexual serem apresentadas à ONG Me Too Brasil. O presidente Lula considerou insustentável a permanência do ministro diante das graves acusações. Como mostrou o Estadão, o encontro foi tenso e marcado por críticas de ambos os lados.

As denúncias de assédio incluíam Anielle Franco, entre as vítimas, embora a ONG Me Too Brasil não tenha confirmado os nomes das denunciantes. A ONG afirmou ter recebido consentimento das vítimas para expor o caso, mantendo a identidade delas em sigilo para proteção. Almeida negou as acusações e buscou na Justiça que a ONG prestasse esclarecimentos sobre as denúncias.