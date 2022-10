Andrea Matarazzo elogia modelo de debate; ‘pena ficarem discutindo o passado’

Para o ex-embaixador do governo Fernando Henrique Cardoso na Itália Andrea Matarazzo (PSD), o modelo do debate organizado pela Band em parceria com um pool de veículos de comunicação neste domingo (16) “foi ótimo”. A lamentar, segundo ele, foi os dois candidatos à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terem ficado o tempo todo discutindo o passado.

“Esse ponto foi ruim porque não apresentaram propostas de futuro. O que teve de bom no debate foi o nível do debate, se comparado aos anteriores”, disse Matarazzo, explicando que pelo formato, os candidatos mediram muito o que iam falar para não ser atacado.

No tocante à economia, o ex-embaixador disse que o que chamou a sua atenção foi a visão dos dois candidatos em relação à privatização. Neste aspecto, de acordo com ele, o diferencial foi a defesa de Bolsonaro à venda de ativos públicos e a de Lula ao Estado presente, contra as privatizações.

Matarazzo também mostrou preocupação com as promessas econômicas dos candidatos para 2023, que será um ano de recessão econômica mundial. “Ninguém pontuou nada sobre saúde, educação, tecnologia e emprego”, criticou o ex-embaixador.