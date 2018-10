Amoêdo vota no RJ e viaja a MG para acompanhar eleição disputada por Zema

O empresário João Amoêdo, que concorreu à Presidência da República pelo partido Novo, votou na manhã deste domingo, 28, num clube na Lagoa, bairro da zona sul do Rio. Em seguida, Amoêdo embarcou para Belo Horizonte, para acompanhar a apuração dos votos das eleições estaduais.

Romeu Zema, candidato do Novo ao governo de Minas Gerais, lidera as pesquisas de intenção de votos no Estado. Zema chegou a pedir votos para Jair Bolsonaro (PSL) quando Amoêdo ainda participava da disputa presidencial. O empresário ficou em quinto lugar na disputa do primeiro turno, somando 2,5% dos votos válidos.