Amoêdo defende parceria com setor privado na gestão de presídios

O candidato à Presidência do Novo, João Amoêdo, defendeu nesta terça-feira, 28, a parceria com o setor privado na gestão e nos investimentos de presídios brasileiros. Durante sua sabatina Estadão-Faap, em São Paulo, ele comentou a proposta como uma possível solução para a crise dos presídios superlotados do País.

“Nós temos experiências boas, por exemplo, em Minas Gerais, onde tem funcionado muito bem, até o processo de ressocialização, a gestão pública. Então nós somos favoráveis a uma iniciativa privada atuando na gestão dos presídios e mesmo no investimento, dado que o Estado não tem recursos”, disse o candidato a jornalistas, depois do evento.

