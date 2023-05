Amaro é nomeado ministro do GSI; Cappelli volta ao cargo de secretário-executivo da Justiça

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (4) traz a nomeação do general da reserva Marcos Antonio Amaro dos Santos para o cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A posse de Amaro para o comando do GSI está marcada para as 9h, no Palácio do Planalto.

O DOU traz também a nomeação de Ricardo Cappelli para o cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça, confirmando o seu retorno ao posto que já ocupava antes. Cappelli foi designado ministro interino do GSI, quando o general Gonçalves Dias, que estava à frente da Pasta, foi exonerado do cargo.

Na quarta-feira, 3, mesmo, após a confirmação do nome de Amaro para o comando do GSI, Cappelli publicou mensagem de “missão cumprida”, anunciando seu retorno ao Ministério da Justiça.