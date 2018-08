Alvaro Dias diz a TV que ‘não se arrepende’ de convite a Moro para Ministério

O candidato do Podemos à Presidência, Alvaro Dias, rebateu as críticas de adversários e afirmou que “não se arrepende” do convite público que fez ao juiz federal Sérgio Moro para ele assumir o Ministério da Justiça em um eventual governo dele.

“Em hipótese nenhuma me arrependo. Este convite não se trata de oportunismo. Eu sempre apoiei a operação Lava Jato, assim como o trabalho do Moro e do Ministério Público Federal, apresentando projetos que são conciliadores com o que eles pregam”, afirmou o candidato em entrevista à Record TV.

Questionado sobre a amizade com Joel Malucelli, suplente dele no Senado e dono de grupo que foi alvo da Lava Jato, Dias disse que ele é um “empresário de respeito, de muita respeitabilidade”. O senador paranaense defendeu ainda que as investigações sobre o caso prossigam.