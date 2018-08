Álvaro Dias defende submeter reformas a referendo após aprovação no Congresso

O candidato do Podemos à Presidência da República, Alvaro Dias, declarou nesta segunda-feira, 27, que irá submeter a referendo a grande reforma constitucional que pretende fazer, caso eleito. De acordo com o senador, temas como ajuste fiscal, reforma da Previdência, política, tributária e do sistema federativo estarão dentro desse pacote, que seria submetido posteriomente a uma votação popular a ser realizada nas eleições municipais de 2020.

“Vamos usar um referendo popular na primeira oportunidade para dar maior legitimidade a essa proposta de refundação da República”, disse Dias a jornalistas após participar da série de sabatinas Estadão-Faap. “O objetivo final é reduzir a desigualdade de oportunidades.”

Violência

No evento, Dias criticou a criação do Ministério de Segurança Pública pelo governo do presidente Michel Temer, dizendo que ele foi criado sem uma política específica para o setor.

Ainda sobre o tema da segurança, ele se disse favorável à flexibilização do porte de arma no Brasil, mas afirmou entender que a questão não necessariamente guarda relação com o tema. “Defendo a flexibilização da legislação, possibilitando legitima defesa, mas isso não diz respeito à política de segurança. A responsabilidade de zelar pelas pessoas é do Estado”, disse.

Petrobras

Questionado sobre os planos para a Petrobras e sua opinião sobre a política de preços da estatal, o candidato defendeu a privatização apenas de setores subsidiários da empresa e sinalizou que a competição trazida com esse movimento poderia resultar em queda nos preços.