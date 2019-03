Alvaro Dias defende agenda no Congresso de combate à corrupção

O líder do Podemos no Senado, Alvaro Dias (SP), defendeu que o Congresso adote prioridade nas pautas de combate à corrupção. “Não vejo razão para adotar uma estratégia de protelação. Por que não votar projeto que é uma aspiração quase que unanimidade nacional?”, disse ele durante encontro do seu partido nesta segunda-feira, 25, em Brasília.

O adiamento da tramitação do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, na Câmara, para priorizar a reforma da previdência, foi um dos pivôs da crise entre os poderes nos últimos dias.

Alvaro Dias é um dos principais defensores do projeto que altera as regras para o foro privilegiado. Ele é autor da proposta de emenda constitucional (PEC) sobre o tema que foi aprovada pela Câmara em dezembro. “Fim do foro privilegiado será um salto evolutivo”, defendeu o senador.

O Podemos realiza hoje um encontro nacional do partido em Brasília. A presença dos presidentes do Senado e Câmara, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Rodrigo Maia (DEM-RJ), eram esperadas, mas eles não devem mais comparecer devido a outras agendas.