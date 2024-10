Almoço de empresários em apoio a Nunes deve reunir Bolsonaro e Tarcísio na próxima semana

Na próxima terça-feira, 22, um almoço de empresários paulistanos deve reunir o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), com seus padrinhos políticos, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A menos de uma semana para o segundo turno, a ocasião deve ser uma das poucas em que os três se encontram em toda a campanha eleitoral, marcada pela ausência do ex-presidente e pelo protagonismo do governador como principal cabo eleitoral do emedebista.

O evento é organizado pela Confraria de Amigos do Vinho Eduardo Saddi (Caves), grupo de grandes empresários, socialites, militares de alta patente, políticos e juristas de São Paulo. Com ingressos vendidos a R$ 150, os organizadores esperam receber até 400 convidados. O almoço será em um restaurante no Morumbi, bairro nobre da zona oeste da cidade, e os participantes poderão levar seu próprio vinho, se quiserem.

Além do vice de Nunes, o coronel Ricardo Mello Araújo, os organizadores do evento esperam a presença do ex-presidente Michel Temer, que também é membro da Confraria, e de outros políticos como o presidente do PSD, Gilberto Kassab, o líder do MDB, Baleia Rossi e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

“Confrade Ricardo Nunes, brilhantemente, jeito sincero, transparente, recebe reconhecimento, confiança, para reeleger-se prefeito de São Paulo”, diz o convite no site em que os ingressos estão sendo vendidos. O evento ainda não consta na agenda dos políticos.

Ricardo Nunes é membro da confraria e participou, no ano passado, de um almoço organizado pelo grupo para o ex-presidente. Na ocasião, em 26 de julho, segundo informações do jornal O Globo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o presidente da Confraria, Fauzi Hamuche, pediram apoio à candidatura de Nunes e união contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que agora disputa o segundo turno com o atual prefeito.

De acordo com o último levantamento do Datafolha, divulgado nesta quinta-feira, 17, Nunes tem 51% das intenções de voto, ante 33% do candidato do PSOL.