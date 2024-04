Política Allan dos Santos diz que ‘próprio sistema vai sacrificar Alexandre de Moraes’ em live no X

Foragido da Justiça brasileira e banido das redes sociais, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes será “sacrificado pelo sistema”. A declaração ocorreu em live no X (antigo Twitter), na semana em que o empresário Elon Musk fez críticas ao magistrado por decisões que determinaram a suspensão de perfis na rede social do bilionário.

Durante transmissão, o blogueiro disse acreditar que a permanência do ministro no “sistema” pode causar danos à imagem do Partido dos Trabalhadores (PT). “Minha aposta é que o próprio sistema vai sacrificar o Alexandre de Moraes, para se manter ileso. Se eu estivesse numa roda de esquerdistas aqui e agora, se eles não estivessem sendo gravados e ao vivo, todos eles iam concordar comigo”, disse na live nesta terça-feira, 9.

Allan dos Santos mora nos Estados Unidos desde 2020 e burla sucessivamente a proibição do STF de manter contas em redes sociais com criação de novos perfis nas plataformas. Na última sexta-feira, 5, Allan dos Santos havia criado o 40º perfil no Instagram, após a 39ª conta, aberta quatro dias antes, ter sido derrubada pela rede.

Na segunda-feira, 8, o blogueiro fez uma transmissão ao vivo na no X, proferindo ofensas ao ministro Alexandre de Moraes. A conta do blogueiro na rede está banida no Brasil, mas segue ativa em outros países. Há uma determinação de Moraes para o bloqueio valer também internacionalmente sob pena de multa diária de R$ 20 mil, proferida uma semana depois da decisão que suspendeu os perfis dele nas redes.

Allan dos Santos é alvo de dois inquéritos no STF, sobre milícias digitais e ofensas a ministros da Corte, por propagação de desinformação. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva, além de uma determinação de extradição.