Alinhamento com governo federal ‘é para entregar trabalho para o cidadão’, afirma Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta sexta-feira, 2, que o objetivo das parcerias entre a administração estadual e o governo federal é levar melhores serviços ao cidadão. Opositor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições, Tarcísio disse que o Palácio dos Bandeirantes tem buscado manter uma relação republicana com o Planalto.

“Esse alinhamento é para entregar trabalho para o cidadão”, disse ele a jornalistas na saída de cerimônia em que foram anunciados investimentos conjuntos entre o governo federal e o estadual para a construção do túnel submarino que vai ligar as cidades de Santos e do Guarujá, no litoral paulista. O acordo em torno da obra é considerado marcante porque Tarcísio se elegeu com a ajuda do ex-presidente Jair Bolsonaro, opositor de Lula.

“Tentei sempre ter uma relação republicana com governo federal, e é o que estamos fazendo”, afirmou o governador paulista. Perguntado sobre a posição contrária a privatizações do governo Lula, Tarcísio disse que há divergências em relação à visão do Bandeirantes, mas que se busca pontos em comum nas agendas.

“A busca por capital privado traz investimentos”, afirmou ele.