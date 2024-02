Política Aliado do governo, deputado Zeca Dirceu relata invasão de sua casa no Paraná

O deputado federal Zeca Dirceu (PR), que foi líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara no ano passado, afirmou que sua casa, em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, foi invadida por ladrões na madrugada desta segunda-feira, 12. Segundo o parlamentar do PT, que vive nesta residência com sua mãe, Clara Becker, de 83 anos, os invasores “foram agressivos” e levaram pertences dela.

“Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, ela está bem”, afirmou o parlamentar na rede social X (antigo Twitter).

E acrescentou: “Confio nas autoridades locais, que estão à frente das investigações. Nenhum município, por menor que seja, está livre da violência urbana. Precisamos ser muito firmes e atentos às questões que envolvem a segurança pública nas nossas cidades.”

Filho do ex-ministro petista José Dirceu, Zeca liderou a bancada do partido no primeiro ano do novo mandato de Lula no Palácio do Planalto. Em 2024, o cargo será ocupado pelo deputado Odair Cunha (PT-MG).