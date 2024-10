Política Alexandre Padilha diz que partidos da base do governo devem crescer no 1º turno

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), disse que os partidos que compõem a base aliada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devem apresentar um crescimento no resultado do primeiro turno das eleições municipais deste ano. “Seja no primeiro ou no segundo turno (de 2022) ou a partir de 8 de janeiro, acreditamos no crescimento no resultado eleitoral”, declarou.

Questionado sobre o crescimento não tão expressivo da esquerda no pleito de 2024, o ministro ressaltou que o governo atual é formado por uma frente ampla. Ele reforçou que o combate deve ser feito contra a extrema-direita.

“O Eduardo Paes no Rio de Janeiro está derrotando o bolsonarismo em seu ninho. João Campos está derrotando o ‘sanfoneiro’ (referindo-se a Gilson Machado do PL). E o prefeito Fuad, de Belo Horizonte, que apoiou o presidente Lula, vai estar no segundo turno”, afirmou Padilha. “Nós vamos nos reunir amanhã para discutir a participação no segundo turno.”

Padilha está acompanhando a apuração no comitê do candidato à Prefeitura de São Paulo apoiado por Lula, Guilherme Boulos (PSOL). Segundo o ministro, há confiança de que o psolista deve estar no segundo turno.

“Essa foi a campanha que ele mais participou gravando no Brasil. Aqui em São Paulo, ele teve uma participação especial por ser sua residência atual”, disse Padilha. “Ele teve um compromisso desde a formação da candidatura, no convite da ex-prefeita Marta Suplicy para a chapa.”

O ministro Padilha voltará para Brasília após o encerramento do evento. “Nós vamos nos reunir amanhã cedo para tratar com o Congresso Nacional o aumento de penas para crisma ambientais”, afirmou.