Alexandre Kalil é oficializado pelo PSD como candidato ao governo de MG

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) foi oficializado como candidato ao governo de Minas Gerais em convenção partidária realizada pela sua sigla na manhã deste domingo, 24. Mais cedo, a convenção da federação formada por PT, PV e PCdoB oficializou o nome do deputado estadual André Quintão (PT) como vice na chapa de ex-prefeito.

O evento, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado, também oficializou o nome de Alexandre Silveira (PSD) como candidato ao Senado. Na convenção, Kalil destacou feitos de sua gestão a frente da prefeitura de BH, ressaltou o apoio recebido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e criticou adversários.

“Não podemos governar para ricos e bilionários, mas olhar para quem precisa. Será uma briga muito dura. Mas nós sabemos, não há respeito com a saúde. Não há respeito com infraestrutura. Não há respeito com educação”, afirmou.