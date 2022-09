Alexandre de Moraes manda desbloquear contas de empresários bolsonaristas

Para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a passagem do feriado de 7 de Setembro e a efetivação de ordem de afastamento de sigilos bancários fazem com que não seja mais necessária a restrição das contas bancárias de empresários bolsonaristas investigados por mensagens em que defendiam um golpe em caso de vitória do ex-presidente Lula nas eleições 2022.

Em despacho assinado nesta quarta-feira, 14, para desbloquear as contas dos aliados do chefe do Executivo, o ministro ponderou que agora que os investigadores tem acesso aos dados das contas bancárias dos empresários, será possível ‘o aprofundamento da investigação e verificação de eventual financiamento de atos criminosos’.

No documento, o ministro do Supremo indica que a investigação aberta a pedido da Polícia Federal se debruça sobre a suposta existência de esquemas de financiamento de atos antidemocráticos, ‘constituindo, inclusive, ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo e atentando contra a independência do Poder Judiciário, com flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, em patente descompasso com o postulado da liberdade de expressão’.

Segundo o magistrado, os ‘investigados, expressamente, declararam o intuito de desestabilizar as instituições democráticas’.