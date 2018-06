Aldo: versão de Bolsonaro sobre papel no Exército no impeachment de Dilma é lenda

O pré-candidato do Solidariedade à Presidência, Aldo Rebelo, classificou como “lenda” o comentário do deputado Jair Bolsonaro (PSL) sobre a participação do Exército no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016. Segundo Rebelo, que foi ministro da Defesa de Dilma, a petista nunca considerou a possibilidade de decretar um estado de defesa no País.

Aldo e Bolsonaro participaram, nesta segunda-feira, 18, do fórum realizado pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). Em sua apresentação, o deputado fluminense afirmou que os militares ajudaram a garantir o impeachment de Dilma. Segundo o Bolsonaro, a presidente teria, na época, rascunhado um decreto do Estado de Defesa, mas foi avisada por Rebelo de que o Exército não aceitaria o suposto decreto planejado pelo governo.