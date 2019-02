Alcolumbre demite diretor da Polícia Legislativa

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou a demissão do diretor da Polícia Legislativa, Pedro Ricardo Araújo Carvalho, ligado ao MDB.

Alcolumbre justificou a decisão afirmando que o cargo é “de confiança” e precisava ser “oxigenado”. O presidente do Senado estava sendo pressionado por emedebistas e senadores de outros partidos a manter o diretor e outros dois nomes de confiança do MDB: o secretário-geral Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.