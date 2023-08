Alckmin volta a Brasília após fechar agenda em São Paulo com visita a feira de concessionárias

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, fez na manhã desta quarta-feira, 23, uma visita rápida a uma feira de concessionárias de automóveis que acontece em um centro de exposições na zona sul de São Paulo. Alckmin deixou o local sem falar com a imprensa e volta agora para Brasília, onde tem agendada uma série de reuniões no Palácio do Planalto, entre elas a de instalação de um grupo de trabalho sobre primeira infância do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável.

Durante a passagem, desde terça-feira, 22, por São Paulo, Alckmin participou de um fórum sobre desenvolvimento econômico, ambiental e social em Mauá, na Grande SP, e da conferência anual do Santander. Também fez uma visita à fábrica da Gerdau em Araçariguama, no interior paulista. Durante as agendas, ele falou sobre as prioridades do governo após a reforma tributária, como o mercado regulado de carbono, cujo envio do projeto foi prometido para as próximas semanas, e fez afagos ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), antes da aprovação, na noite de ontem, do novo arcabouço fiscal.

Alckmin, que assumiu interinamente o cargo com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à África do Sul para participação na cúpula dos Brics, também anunciou que vai pedir a prorrogação, por mais quatro meses, do programa de renovação das frotas de caminhões e ônibus.