Alckmin vai à missa com Tabata depois de Lula fazer dois comícios com Boulos em SP - O Liberal

Política Alckmin vai à missa com Tabata depois de Lula fazer dois comícios com Boulos em SP

Um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedir votos para Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) entrou neste domingo, 25, na disputa na capital paulista como cabo eleitoral de Tabata Amaral, candidata do PSB. Este fim de semana, o segundo desde o início da campanha eleitoral, marcou a entrada oficial de Lula e Alckmin nas eleições em São Paulo, com ambos ocupando palanques diferentes no pleito.

Acompanhada de Alckmin (PSB), Tabata foi à missa dominical na Paróquia Nossa Senhora Achiropita, localizada no bairro do Bixiga, região central. Após a celebração, estava previsto um jantar reservado na cantina da igreja e da tradicional Festa da Achiropita, que celebra a cultura e a culinária italiana. A candidata a vice-prefeita na chapa de Tabata, a professora Lúcia França, também esteve presente nos eventos.

A pesquisa Datafolha mais recente, publicada na semana passada, mostra Tabata na quinta posição, com 8% das intenções de voto, ante 7% do levantamento anterior. Segundo a pesquisa, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 23%; o influenciador Pablo Marçal (PRTB), 21%; e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), 19%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados.

No sábado, 24, Lula participou de dois comícios ao lado de Boulos, um no Campo Limpo e outro em São Miguel Paulista, localizados nas zonas sul e leste de São Paulo, respectivamente. Os eventos foram marcados por críticas ao atual prefeito Ricardo Nunes e ao influenciador Pablo Marçal, além de pedidos de votos para Boulos. Em seu discurso, o presidente mandou um recado para seu próprio partido e aos demais que apoiam a chapa. “A gente tem que tratar o Boulos não como um candidato do PSOL, mas candidato do PT, do PSOL, do PCdoB, do PV, do PDT, de todos os partidos”, disse.

Embate com Marçal

Desde o primeiro debate eleitoral, realizado pela Band TV no início deste mês, Tabata tem se destacado nos confrontos com Marçal. Tanto membros de sua campanha quanto analistas políticos consideram que a candidata do PSB tem se saído bem nesses embates, enquanto Boulos e Nunes têm enfrentado mais dificuldades em lidar com o peerretebista. No debate, Tabata foi a primeira a revelar a condenação de Marçal por furto qualificado.

Ela também tem avançado contra o influenciador na esfera jurídica. A mais recente vitória na arena judicial ocorreu neste fim de semana. A Justiça Eleitoral acatou parcialmente, em caráter liminar, a ação movida pelo PSB, que pediu a suspensão temporária das redes sociais de Marçal. Desde o sábado, 24, o influenciador perdeu acesso às suas contas nas redes, que juntas somam quase 20 milhões de seguidores. Seus advogados entraram com recurso para suspender a liminar.