Alckmin sobre prisão de presidente do Peru: Democracia é princípio basilar

Questionado sobre a tentativa do presidente do Peru, Pedro Castillo, de dissolver o Parlamento do país, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), disse não poder falar em nome do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar da resposta, Alckmin destacou a democracia como sendo um “princípio basilar”.

“Não posso falar em nome de Lula”, disse o vice-presidente eleito à jornalistas, após evento da CBIC. “Mas democracia para nós é um princípio basilar”, declarou. “Democracia, esse é o caminho.”

Nesta quarta-feira, 7, Castillo dissolveu o Congresso do país e anunciou a criação de um “governo de emergência”, a poucas horas de uma votação no Congresso sobre seu afastamento. A medida obteve reação imediata, tanto da oposição quanto de aliados do presidente, que o deixaram isolado politicamente. Ele não conta com apoio no Legislativo, no Judiciário, nem nas Forças Armadas.