Política Alckmin reúne-se neste domingo com Grupo de Transição da Saúde

O vice-presidente eleito e coordenador do Gabinete de Transição, Geraldo Alckmin, irá se reunir neste domingo, 4, às 18 horas, com os integrantes do Grupo de Transição da Saúde.

O encontro será no Hospital Sírio Libanês e organizado por Roberto Kalil, médico do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta manhã, Lula esteve no mesmo hospital em que ocorrerá a reunião para fazer exames na garganta.

Participam do encontro:

Prof. Dr. Roberto Kalil Filho

Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri

Prof. Dr. Miguel Srougi

Prof. Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho

Prof. Dr. Fábio Biscegli Jatene

Prof. Dr. Claudio Lottenberg

Prof. Dr. José Medina Pestana

Prof. Dr. Drauzio Varella

Profª. Drª. Linamara Rizzo Battistella

Prof. Dr. Milton Arruda