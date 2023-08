Alckmin diz que é favorável que Republicanos e PP participem mais efetivamente do governo

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, manifestou nesta quinta-feira, 31, apoio à chegada, na Esplanada dos Ministérios, do Republicanos e do Progressistas (PP) para aumentar a base de apoio do governo no Congresso.

“Sou favorável que tanto o Republicanos quanto o PP participem mais efetivamente do governo, é importante”, disse Alckmin, ao ser questionado sobre a possibilidade de o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), comandado pelo próprio vice-presidente, ser esvaziado na reforma ministerial.

Com a recriação, anunciada na terça-feira por Lula, do ministério da Pequena e Média Empresa, Alckmin pode perder uma secretaria atualmente ocupada por seu partido, o PSB. Hoje, a secretaria de Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo é controlada, dentro do MDIC, pelo ex-deputado Milton Coelho.

Após participar da abertura de um seminário na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Alckmin pontuou que a fragmentação partidária exige que o governo abrigue diversas siglas.

Ao falar sobre a reforma ministerial, que visa abrir espaço no governo a partidos do Centrão, ele afirmou que o presidente Lula saberá a hora e a maneira de construir uma frente em prol da governabilidade.

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos disse no mesmo evento que não foi abordada pelo núcleo duro do governo para tratar de mudanças em sua pasta. “Em nenhum momento alguém do centro do governo me abordou sobre qualquer mudança no MCTI.”