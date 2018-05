Alckmin diz que com 17% dos votos estará no segundo turno

O ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato ao Planalto pelo PSDB, disse acreditar que, com 17% dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, consegue chegar à próxima fase da disputa presidencial. “Temos duas tarefas. Uma é chegar ao segundo turno, acho que nós vamos chegar. Com 17% vamos estar lá. No segundo turno, é uma outra eleição”, afirmou o tucano, que participou do Fórum Combate à Ilegalidade, promovido pela revista Exame na capital paulista na manhã de quinta-feira, 24.

Alckmin, que tem enfrentado ceticismo entre aliados por não conseguir crescer nas pesquisas, conta com 8,1% das intenções de voto no cenário sem o ex-presidente Lula, segundo o último levantamento CNT/MDA, divulgado na semana passada.

O ex-governador repetiu que o momento é de “controlar o stress” e que, dado o grande desencanto com a política, muitos acabam fazendo uma escolha de “desabafo, escolhendo quem está mais contra tudo que está aí”.

“Com o tempo, o eleitor começa a pensar melhor, pensar em quem vai tomar conta do seu dinheiro, quem vai dar melhores oportunidades, mais emprego”, continuou, salientando que esse processo só vai acontecer durante o período eleitoral, com a entrada da propaganda gratuita da televisão e rádio.