Alckmin diz que buscará diálogo com caminhoneiros sobre tabelamento do frete

O candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, disse que vai buscar diálogo com os caminhoneiros para tentar uma alternativa ao tabelamento do frete rodoviário. “Vamos buscar diálogo porque tabelamento não é solução”, afirmou o tucano, em entrevista coletiva, após sua apresentação no encontro de presidenciáveis promovido nesta quarta-feira, 29, pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília.

Ele voltou a comentar sobre seguro de renda para o produtor. “Vamos evitar o problema do endividamento”, disse. “Quero um fundo de catástrofe com recurso público e privado”, afirmou. Alckmin também retomou ao tema dos combustíveis.

Disse que o Brasil deve fazer o refino do petróleo para baixar o preço. “Pretendo quebrar o monopólio do refino”, afirmou.

Alckmin comentou ainda a questão salarial no País. “No meu governo, salário mínimo é central; não terá desvinculação”, disse. “Salário mínimo tem que repor inflação e ter um ganho a mais da economia.”