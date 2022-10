Alckmin critica ataque de Jefferson a policiais e ministra Cármen Lúcia

Candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB) criticou neste domingo, 23, o ataque do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) a policiais que foram prendê-lo na manhã deste domingo. “Solidariedade aos policiais e cinegrafista atingidos, vítimas de violência hoje no Rio. Solidariedade também à ministra Cármen Lúcia, do STF, que sofreu uma atitude misógina e extremamente desrespeitosa”, disse, em live com o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad.

Jefferson teve a prisão domiciliar revogada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que ele voltasse ao presídio. No começo da tarde de hoje, o ex-deputado atacou policiais federais que foram cumprir a ordem judicial em sua casa na cidade de Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro.

As imagens de um circuito interno de segurança mostram policiais chegando ao local. Jefferson atirou contra a Polícia Federal, que tentava prendê-lo, ferindo um delegado e uma agente. Ambos estariam fora de perigo. Segundo o ex-deputado, houve troca de tiros. Há pouco, após horas de negociação, o petebista se entregou.

A decisão de Moraes foi tomada após Jefferson desrespeitar medidas restritivas às quais ele estava submetido em sua prisão domiciliar.