Alckmin anuncia nomes para os GTs de Cultura, Infraestrutura e Cidades

O grupo de trabalho da Infraestrutura do novo governo contará com nomes como o do mestre em economia e ex-presidente do Banco Fator Gabriel Galipolo, da ex-ministra do Planejamento durante o governo Dilma Rousseff Miriam Belchior, e ex-ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos do Brasil Maurício Muniz, entre outros. Os nomes foram anunciados nesta segunda-feira (14) pelo coordenador da equipe de transição e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), em São Paulo.

Outro grupo anunciado pelo vice foi o de Cidade, que contará com o nome do ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), do deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL), e dos professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) Ermínia Maricatto e Nabil Bonduki. O ex-prefeito de Niterói (RJ) Rodrigo Neves (PDT), e o prefeito de Recife, João Campos (PSB), também integrarão o grupo.

O grupo de Cultura contará com a deputada federal Áurea Carolina (PSOL-MG) e as atrizes Lucélia Santos e Margareth Menezes. Alckmin também anunciou um subgrupo dedicado à infância, formado por professores e advogados, e afirmou que os restantes dos grupos devem ser apresentados nesta quarta-feira (16).

Confira os nomes dos indicados para cada grupo:

GT de Infraestrutura:

– Alexandre Silveira, senador (PSD-MG)

– Gabriel Galipolo, mestre em economia e ex-presidente do Banco Fator

– Maurício Muniz, ex-ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos do Brasil

– Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento

– Paulo Pimenta, deputada federal (PT-RS)

– Vinicius Marques, ex-presidente do CADE

– Fernanda Batista, secretária de infraestrutura de Pernambuco

– Marcos Cavalcante, secretário de infraestrutura da Bahia

GT de Cidades:

– Ermínia Maricatto, arquiteta e professora na FAU-USP

– Evanise Lopes Rodrigues, mestre em urbanismo

– Maria Fernanda Ramos Coelho, ex-presidente da Caixa Econômica Federal

– Inês Magalhães, ex-ministra das cidades

– Geraldo Magela, ex-deputado federal pelo DF

– Guilherme Boulos, deputado federal eleito (PSOL-SP)

– José de Filippi, prefeito de Diadema

– Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo

– Rodrigo Neves (PDT), ex-prefeito de Niterói (RJ)

– João Campos (PSB), prefeito de Recife

– Nabil Bonduki, arquiteto e professor na FAU-USP

GT da Cultura:

– Áurea Carolina (PSOL), deputada federal

– Lucélia Santos, atriz

– Margareth Menezes, cantora, compositora e atriz