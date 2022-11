Alckmin anuncia GP Relações Exteriores com Mercadante, Amorim, Cristovam Buarque

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta-feira, 16, os nomes de mais 16 grupos temáticos do governo de transição. No GT de Relações Exteriores participam os ex-chanceleres Aloysio Nunes Ferreira e Celso Amorim, além do ex-ministro da Educação e ex-senador Cristovam Buarque.

Também participam do GT Audo Faleiro, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República nos governos Lula e Dilma; Monica Valente, ex-secretária de Relações Internacionais do PT; Pedro Abramovay, ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça; e Romênio Pereira, secretário de Relações Internacionais do PT.

No GT de Turismo, participam os ex-ministros da área Martha Suplicy e Luiz Barreto, o senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ). Também integram o grupo Arialdo Pinho, secretário de Turismo do Estado do Ceará; Chieko Aoki, administradora e empresária do setor hoteleiro; Carina Câmara, superintendente da Secretaria de Estado do Turismo do estado do Piauí; e Orsine Oliveira Júnior, ex-secretário de Turismo do Amazonas.

No GT da Pesca, participa o ex-ministro da área, Altemir Gregolin. Também integram o grupo Antônia do Socorro Pena da Gama, professora da UFOPa em Santarém; Carlos Alberto da Silva Leão, ex-superintendente de pesca e aquicultura no Pará; Carlos Alberto Pinto dos Santos, secretário-executivo da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Costeiros e Marinhos; Cristiano Wellington Norberto Ramalho, professor de sociologia da Universidade Federal de Pernambuco; Ederson Pinto da Silva, ex-diretor geral do departamento de pesca, aquicultura, quilombolas e unidades indígenas da secretaria do desenvolvimento rural, pesca e cooperativismo do Rio Grande do Sul; Flávia Lucena Frédou, pós-doutora em ciências da pesca e da aquicultura pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da França; e João Felipe Nogueira Matias, ex-secretário de planejamento e ordenamento da aquicultura, do Ministério da Pesca.

No GT de Comunicação Social participa o deputado federal André Janones (Avante-MG). Também integram o grupo Antônia Pelegrino, roteirista e produtora premiada pela Academia Brasileira de Letras e Academia do Cinema Brasileiro; Flávio Silva Gonçalves, diretor-geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia; Florestan Fernandes Junior, jornalista; Helena Chagas, ex-ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República; Hélio Doyle, jornalista; João Brant, ex-secretário-executivo do Ministério da Cultura; Laurindo Leal Filho (Lalo), ex-secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo; Manuela Dávila, ex-deputada federal pelo Rio Grande do Sul; Octávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI); Tereza Cruvinel, ex-presidente da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC); e Viviane Ferreira, ativista do movimento de mulheres negras e fundadora da Odun Filmes, empresa produtora voltada para o audiovisual identitário.