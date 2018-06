Alckmin afina alianças do PSDB com PSD em jantar na casa de Kassab

O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, jantou na noite de domingo, 17, na casa do ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), em São Paulo, em encontro que discutiu a aliança nacional e acordos regionais com o PSD. Alckmin ouviu de Kassab que, se depender dele, a aliança com o PSD está garantida, e que esse sentimento é o mais amplo no partido.

Presidente licenciado do PSD, Kassab tenta amarrar os dois partidos em disputas regionais. Na conversa, Kassab destacou, segundo um dos presentes, as aproximações pelo País. PSDB e PSD estarão juntos em São Paulo na coligação do ex-prefeito paulistano João Doria (PSDB), um dos convidados no convescote.

O PSD indicou a ex-vice-prefeita Alda Marco Antônio para compor a chapa – mas o posto pode ficar com o DEM ou o PRB, numa composição futura. Em Minas Gerais, o senador tucano Antônio Anastasia concorrerá ao governo com o deputado Marcos Montes (PSD-MG) na vice.

No Rio Grande do Norte, o PSDB apoiará a tentativa de reeleição do governador Robinson Faria (PSD). No Rio de Janeiro, o PSD tenta lançar o deputado Índio da Costa com o apoio do diretório tucano, presidido pelo deputado Otávio Leite. Ambos estiveram no jantar.

No Amazonas, o senador Omar Aziz (PSD) deve fechar o apoio dos tucanos a sua pré-candidatura ao governo com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB).

Internamente, Kassab precisa demover o desejo de Guilherme Afif Domingos de disputar o Planalto pelo partido. Ex-ministro da Micro e Pequena Empresa no governo Dilma Rousseff e presidente licenciado do Sebrae, Afif carece de apoio no próprio PSD, mas é amigo pessoal de Kassab e foi vice-governador e secretário de Estado de Alckmin, de quem afastou-se para entrar no governo federal. Kassab também já teve atritos com Alckmin, o principal deles na disputa vitoriosa da prefeitura de São Paulo em 2008, mas diz que as rusgas entre os três estão superadas.

Também participaram o ex-governador de Goiás Marconi Perillo, vice-presidente nacional do PSDB e coordenador político da campanha presidencial tucana, os presidentes dos diretórios mineiros dos dois partidos, os deputados Domingos Sávio (PSDB) e Diego Andrade (PSD), além do ex-governador mineiro Pimenta da Veiga (PSDB) e o deputado Vilmar Rocha (PSD-GO).

O encontro foi organizado por Kassab e pelo ex-senador Jorge Bornhausen, que fazem parte do conselho político e social da Associação Comercial de São Paulo e costumam oferecer o jantar dominical.