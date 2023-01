Alberto Fernández chega ao Brasil para posse de Lula

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, chegou ao Brasil para ir à posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inicia hoje seu terceiro mandato. Fernández anunciou sua chegada ao País com uma foto nas redes sociais, ao lado do ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, e do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli. A cerimônia começará no Congresso às 15h. Depois, Lula segue para o Planalto e Itamaraty.

Além de Fernández, a posse de Lula terá a presença de outros 17 chefes de Estado estrangeiros. Estão confirmados os chefes de Estado de Portugal, Argentina, Timor Leste, Cabo Verde, Alemanha, Espanha, Guiné-Bissau, Colômbia, Uruguai, Equador, Angola, Bolívia, Chile, Paraguai, Guiana, Suriname, Honduras e México. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou a confirmar presença mas desistiu de vir ao País neste domingo.