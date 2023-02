AGU pede que bloqueio de bens de golpistas presos suba para R$ 20,7 milhões

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu à Justiça Federal do Distrito Federal o aumento de R$ 18,5 milhões para R$ 20,7 milhões do valor do bloqueio cautelar de bens de manifestantes presos por depredar as sedes dos três Poderes em 8 de janeiro, em Brasília.

O pedido considera a estimativa atualizada de prejuízos na Câmara, que elevou o cálculo de danos de R$ 1,1 milhão para R$ 3,3 milhões.

As ações foram propostas para garantir o ressarcimento aos cofres públicos caso os acusados – agora em prisão temporária ou em liberdade com medidas cautelares – sejam condenados definitivamente. Segundo a AGU, pelo menos R$ 4,3 milhões só em veículos de pessoas e empresas já estão bloqueados.