AGU pede ao STF imediata desocupação de todos prédios públicos federais

Na petição apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) em que pede a prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, a Advocacia-Geral da União (AGU) também solicita à Corte que determine a imediata desocupação de todos os prédios públicos federais em todo o território nacional, e a dissolução dos atos antidemocráticos realizados nas imediações de quartéis e outras unidades militares. “Valendo-se para tanto do uso de todas as forças de segurança pública, inclusive dos Estados da Federação e do Distrito Federal”, diz o documento assinado pelo AGU Jorge Messias.

A petição, endereçada a inquérito relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, pede que, após a desocupação, seja mantida guarda de segurança no perímetro da Praça dos Três Poderes, em particular, e das residências oficiais dos agentes políticos da União para evitar a ocorrência de “novos delitos”.

Além da prisão em flagrante de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro e agora ex-secretário de Segurança do DF, a AGU pede o mesmo em relação a todos os envolvidos nos atos criminosos decorrentes da invasão de prédios públicos federais.

“O mundo assiste estarrecido os eventos (fato evidente, que não carece prova, portanto) de depredação dos prédios – patrimônio da Humanidade – que abrigam os três Poderes da República na cidade de Brasília, DF, e de claro ataque aos funcionamento das instituições. Trata-se de um episódio traumático que agride o povo brasileiro”, escreve a AGU.