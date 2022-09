Agro precisa de acordos internacionais para não depender da China, diz Alckmin

O vice-candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta segunda-feira, 26, que o agronegócio brasileiro precisa de acordos internacionais para não ficar dependente da China. Disse também que o País necessita de produção nacional de fertilizantes para não depender de empresas instaladas no Canadá, na Noruega e na Rússia.

Alckmin tem sido uma ponte para aproximar Lula do agronegócio, segmento que hoje, majoritariamente, apoia o presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-governador afirmou que os encontros do petista com empresários do setor foram “muito bons” e voltou a dizer que a produção agrícola “quase dobrou” durante as gestões petistas.

“O presidente Lula já foi presidente. A produção agrícola quase dobrou no período dele. Os juros eram de 3,5% para comprar trator. Hoje é de 12,5% a 17%”, disse antes do evento com artistas.

Sobre a pauta armamentista, tema caro ao segmento, Alckmin afirmou que Lula já se posicionou favorável à posse de arma para quem mora na zona rural.

Em entrevista ao Canal Rural na semana passada, o ex-presidente reforçou o seu posicionamento desarmamentista, mas, entende que uma pessoa que tenha uma fazenda possa estar armado.