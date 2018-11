Agentes da Receita Federal deixam sede da JBS em São Paulo

Um carro com agentes da Receita Federal deixou a sede da JBS em São Paulo, localizada na Marginal Tietê, em São Paulo, pouco antes das 11h desta sexta-feira, 9. O empresário Joesley Batista foi preso pela Polícia Federal, alvo da Operação Capitu, deflagrada nesta manhã.

Fontes afirmaram que os agentes da Receita Federal chegaram à sede da empresa antes das 8h30. Mais cedo, a Receita Federal informou que a Operação Capitu, deflagrada em conjunto com a Polícia Federal, tem por objetivo combater uma suposta fraude envolvendo doações irregulares por parte de empresa de processamento de proteína animal para diversos políticos e partidos.

Segundo a Receita, duas grandes redes varejistas do Estado de Minas Gerais, por meio de seus controladores e diretores, participaram diretamente do esquema. “Suspeita-se que esta rede, devido ao grande movimento de dinheiro em espécie, utilizou-se deste fluxo para dar ar de licitude a valores doados a partidos e políticos, no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015”, diz a nota divulgada pela Receita.